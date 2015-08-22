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سقوط قتلى في هجوٍم انتحاري علي «قاعدة تدريب» صومالية قبل حركة الشباب

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سقوط قتلى في هجوٍم انتحاري علي «قاعدة تدريب» صومالية قبل حركة الشباب سقوط قتلى في هجوٍم انتحاري علي «قاعدة تدريب» صومالية قبل حركة الشباب

أرشيفية

قال مسؤولون، إن انتحاريًا هاجم قاعدة للتدريب العسكري في مدينة كيسمايو الساحلية الصومالية بسيارة ملغومة، اليوم السبت، واسفرت عن سقوط “الكثير من الجنود” علي حد قوله.

ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود عيان من السكان قولهم ، إنهم سمعوا دوي إنفجار كبير، أعقبه إطلاق نار، وقال مسؤولون عسكريون، إن الهجوم نُفذ بينما كان الجنود يصطفون استعدادًا للتدريب.

وقال العقيد أحمد اتو، للصحفيين، إن هناك الكثير من القتلى، مضيفًا أنه سيجري إعلان التفاصيل لاحقًا.

وومن جانبها قال المتحدث باسم العمليات العسكرية في حركة الشباب الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، إن الحركة مسؤولة عن الهجوم الذي قال إنه أسفر عن سقوط ضحايا.

وأكد رئيس الوزراء الصومالي عبد الرشيد علي شرماركي وقوع الهجوم على جامعة كيسمايو التي تُتخذ كقاعدة لتدريب القوات الحكومية. وقال دون أن يعلن عدد القتلى إنه لم يكن هناك هدف سوى قتل الجنود الصوماليين الشجعان.

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