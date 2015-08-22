صور|«محافظ أسيوط» يزور دير «السيدة العذراء» لتهنئة الأخوة الأقباط

قام محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي؛ بزيارة دير السيدة العذراء بقرية درنكة لتهنئة الأخوة الأقباط بإختتام احتفالاتهم بذكرى السيدة العذراء ورحلة العائلة المقدسة داخل الأراضي المصرية هربًا من الرومان، التي بدأت في السابع من أغسطس وانتهت أمس 21 أغسطس.

وقال المحافظ، خلال لقائه بأسقف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط وتوابعها الانبا يؤنس، إن احتضان أسيوط للعائلة المقدسة منذ لجوئها إلى مصر يدل على قيم التسامح والنبل الذي يحمله شعب أسيوط باختلافه وتنوعه، وأشار إلى أن اختيار العائلة المقدسة للمكان لهو خير دليل على ذلك، لافتًا إلى أن الاحتفالات يحضرها جميع أهالي أسيوط بالإضافة إلى القادمين من خارج المحافظة بأعداد تقدر بمئات الآلاف.

وأكد المحافظ، على التنسيق بين المحافظة والدير قبل بدء مولد السيدة العذراء واستمراره حتى انتهاء الاحتفالات، وإتاحة كافة الوسائل والسبل لإنجاح الاحتفالات دون أية معوقات، لافتًا إلى توفير عددًا من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية تحسبًا لأية طواريء.

رافق المحافظ زيارته، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اللواء عبد الباسط دنقل، مدير الأمن العام واللواء أشرف رياض، وكيل وزارة أوقاف أسيوط الشيخ محمد العجمي، ومن جانبه، قال اللواء عبد الباسط دنقل، إن مديرية أمن أسيوط قامت بتكثيف التواجد الأمني حول دير السيدة العذراء بقرية درنكة من خلال خُطٍة أمنيٍة محكمٍة؛ لتوفير الحماية والأمن لكافة زوار الدير.

وقال الانبا يؤنس، إن دير درنكة مدينة من السماء في أسيوط، موجهًا الشكر للمحافظ، على ما قدمه وبذله من جهٍد لانجاح الاحتفالات، لافتًا إلى توفير المحافظة لمحول بقدرة واحد ميجا، قبيل بدء الاحتفالات باسبوع مما ساهم في الارتفاع بمستوى الخدمات المقدمة لزوار الدير.

جدير بالذكر إن دير درنكة يقع على بعد 10 كم من مدينة أسيوط و3 كم من قرية درنكة، ويرتفع أكثر من 100 مترًا عن سطح البحر وكان يجرى اللجوء إلى كنيسة المغارة للاحتماء من فيضان النيل منذ أيام الفراعنة وبدأ بإقامة كنيسٍة في القرن الأول الميلادي تعد من أقدم الكنائس في العالم ثم تحولت لدير في القرن الرابع الميلادي، واشتهر بدير الرهبان النساخ لإنهم كانوا ينسخون الكتب ويترجمونها.