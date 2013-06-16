أخبار عاجلة

في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

نجمات عالميات... ولكن من دون مكياج!

Google+ Print
نجمات عالميات... ولكن من دون مكياج! نجمات عالميات... ولكن من دون مكياج!

تتألق النجمات بصورة فوريّة ومباشرة بخطوط المكياج العالميّة، مهما كانت قويّة أو خفيفة؛ وفي كلّ مرّة تطّل نجمتنا المفضّلة بأبهى وأجمل مظهر، ما يُدهشنا ويجعلنا نقلّدها في أسلوبها.
لكن هل فكرّت ما إذا كانت النجمات جميلات أصلاً من دون مكياج؟ وهل تساءلت يوماً كيف هي طبيعة بشرتهنّ قبل المكياج؟ فاتحة، داكنة موحّدة، مصابة بالبقع أو النمش أو حتّى البثور؟..... فهنّ في النهاية نساء مثلنا، وبالطبع يُعانين من مشاكل تجميليّة.
ولأنّ المكياج هو الحلّ السحريّ لإخفاء كلّ هذه العيوب، فنحن بالعادة نرى النجمات بعد المكياج، وبعد تصحيح العيوب وإخفائها، بالطبع إن وجدت.
وفي السياق، اخترنا لك صوراً مختلفة للعديد من النجمات من دون مكياج، فشاهدي الصور وشاركينا رأيك بهذا الموضوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي