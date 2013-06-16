نجمات عالميات... ولكن من دون مكياج!

تتألق النجمات بصورة فوريّة ومباشرة بخطوط المكياج العالميّة، مهما كانت قويّة أو خفيفة؛ وفي كلّ مرّة تطّل نجمتنا المفضّلة بأبهى وأجمل مظهر، ما يُدهشنا ويجعلنا نقلّدها في أسلوبها.

لكن هل فكرّت ما إذا كانت النجمات جميلات أصلاً من دون مكياج؟ وهل تساءلت يوماً كيف هي طبيعة بشرتهنّ قبل المكياج؟ فاتحة، داكنة موحّدة، مصابة بالبقع أو النمش أو حتّى البثور؟..... فهنّ في النهاية نساء مثلنا، وبالطبع يُعانين من مشاكل تجميليّة.

ولأنّ المكياج هو الحلّ السحريّ لإخفاء كلّ هذه العيوب، فنحن بالعادة نرى النجمات بعد المكياج، وبعد تصحيح العيوب وإخفائها، بالطبع إن وجدت.

وفي السياق، اخترنا لك صوراً مختلفة للعديد من النجمات من دون مكياج، فشاهدي الصور وشاركينا رأيك بهذا الموضوع.