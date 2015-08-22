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مدرب الإسماعيلي الأسبق يكشف حقيقة تعاقد الدراويش مع أحمد الشيخ

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مدرب الإسماعيلي الأسبق يكشف حقيقة تعاقد الدراويش مع أحمد الشيخ مدرب الإسماعيلي الأسبق يكشف حقيقة تعاقد الدراويش مع أحمد الشيخ

أكد محمد وهبة المدير الفني الأسبق للنادي الإسماعيلي أن أحمد الشيخ لاعب الأهلي الحالي كان قد وقع للدراويش من موسمين وقتما كان يتولى الإدارة الفنية للدراويش.

وأشار وهبة إلى أن صلاح سلام وكيل أعمال لاعب المقاصة السابق طلب منه أن يراقبه عندما كان يلعب في فريق الواسطى وواجه الإسماعيلي في كأس مصر.

وأوضح وهبة أن اللاعب لفت نظره وقتها وطلب من وكيله أن يحضره للإسماعيلية، وهو ما حدث بالفعل وتم التعاقد معه مقابل 150 ألف جنيه.

وأكد وهبة أن إدارة النادي الحالية لم توفر المبلغ المطلوب ولم توثق العقد وبالتالي أضاعوا على أنفسهم فرصة جلب ملايين الجنيهات كان سيحصل عليها النادي من بيع اللاعب.

ودارت أزمة في الأوساط الرياضية المصرية خلال الأيام الماضية تتعلق بتوقيع اتحاد الكرة عقوبة الإيقاف 4 أشهر على اللاعب بسبب توقيعه للأهلي والزمالك، قبل أن يقرر الأخير التنازل عن الشكوى وإنهاء المعضلة بعد أن أعلن الأحمر مقاطعة الاتحاد المصري اعتراضا على القرار.

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