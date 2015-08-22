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الأهلي بالأزرق أمام الترجي ومدرج كامل للجماهير المصرية

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الأهلي بالأزرق أمام الترجي ومدرج كامل للجماهير المصرية الأهلي بالأزرق أمام الترجي ومدرج كامل للجماهير المصرية

قررت إدارة نادي الترجي التونسي تخصيص مدرج كامل لجماهير الأهلي التي حضرت من لحضور المباراة.

الترجي يستضيف الأهلي مساء السبت في إطار الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية.

وشهد الاجتماع الفني قبل المباراة تأكيد منسق المباراة على تخصيص مدرج كامل لجماهير الأهلي.

كما شهدد المنسق على مسؤلي النادي التونسي ضرورة الحضور والانصراف في الموعد المحدد قبل وبعد المباراة.

وتقرر ظهور الأهلي بالطاقم الأزرق بناء على الاتفاق الذي جرى خلال الاجتماع الفني الذي شهد تواجد علاء عبد الصادق المشرف العام على فريق الكرة بالنادي.

ويحتاج الأهلي لثلاث نقاط من مباراتين من أجل ضمان التأهل. بينما يسعى الترجي لتحقيق فوز يعيده من جديد لدائرة المنافسة على مقعدي تأهل المجموعة الأولى.

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