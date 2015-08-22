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المهمة الأولى .. محمد صلاح أساسيا مع روما في انطلاق الدوري الإيطالي

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المهمة الأولى .. محمد صلاح أساسيا مع روما في انطلاق الدوري الإيطالي المهمة الأولى .. محمد صلاح أساسيا مع روما في انطلاق الدوري الإيطالي

ظهر أسم الجناح المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لنادي روما الذي يستعد لقص شريط انطلاق الدوري الإيطالي أمام هيلاس فيرونا.

روما يحل ضيفا على فيرونا في افتتاح الدوري الإيطالي.

صلاح تألق في المباريات الودية لروما لينجح سريعا في إثبات نفسه كصفقة منتظرة لفريق العاصمة.

وأعلن رودي جارسيا المدير الفني لروما عن التشكيل الأساسي لفريقه والذي شهد تواجد محمد صلاح منذ البداية.

ويجلس فرانشيسكو توتي على مقاعد البدلاء.

بينما يجوار إدين دجيكو المنتقل حديثا إلى روما صلاح في خط الهجوم. إلى جانب تواجد جيرفينيو على عكس المتوقع.

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