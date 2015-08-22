أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة - تشكيل الأهلي.. رمضان أساسيا وأنطوي يقود الهجوم ضد الترجي

Google+ Print
صورة - تشكيل الأهلي.. رمضان أساسيا وأنطوي يقود الهجوم ضد الترجي صورة - تشكيل الأهلي.. رمضان أساسيا وأنطوي يقود الهجوم ضد الترجي

أعلن فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة الترجي بتواجد جون أنطوي في خط الهجوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في إطار الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية.

ويعتمد مبروك على رمضان صبحي منذ البداية بجانب مؤمن زكريا مع تواجد حسام غالي وحسام عاشور وعبد الله السعيد في منتصف الملعب.

في خط الدفاع يعود باسم علي للظهور وقيادة الجانب الأيمن بدلا من أحمد فتحي المصاب والذي لم يظهر في قائمة الأهلي.

كما يشارك حسين السيد كظهير أيسر مع قلبي الدفاع محمد نجيب وسعد سمير.

ويحتاج الأهلي لثلاث نقاط من مباراتين لضمان التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع