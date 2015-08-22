صورة - تشكيل الأهلي.. رمضان أساسيا وأنطوي يقود الهجوم ضد الترجي

أعلن فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة الترجي بتواجد جون أنطوي في خط الهجوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في إطار الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية.

ويعتمد مبروك على رمضان صبحي منذ البداية بجانب مؤمن زكريا مع تواجد حسام غالي وحسام عاشور وعبد الله السعيد في منتصف الملعب.

في خط الدفاع يعود باسم علي للظهور وقيادة الجانب الأيمن بدلا من أحمد فتحي المصاب والذي لم يظهر في قائمة الأهلي.

كما يشارك حسين السيد كظهير أيسر مع قلبي الدفاع محمد نجيب وسعد سمير.

ويحتاج الأهلي لثلاث نقاط من مباراتين لضمان التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية.