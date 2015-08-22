فيريرا للاعبيه: الهدف من مواجهة الصفاقسي هو الصدارة وليس التأهل

ألقى جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة تحفيزية للاعبيه قبل مواجهة الصفاقسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وقال فيريرا للاعبيه يوم السبت: "الهدف الأهم من مباراة الصفاقسي هو تصدر المجموعة الثانية.. وليس التأهل حتى لو خسر ليوبار أمام أورلاندو وتأهلنا رسميا".

وأضاف "لابد من التأهل كمتصدرين لكي يعطينا دفعة معنوية في مباراة قبل النهائي".

ويتصدر الزمالك المجموعة بتسع نقاط بالتساوي مع أورلاندو بايرتس بفضل المواجهات المباشرة.. بينما إن خسر ليوبار سيتأهل الفريق الأبيض رسميا لنصف النهائي.

وحذر فيريرا لاعبيه من خطورة علي معلول الظهير الأيسر للترجي وكلّف أحمد توفيق المرشح للعب كظهير أيمن بمراقبته وإغلاق المساحات.

وأكد فيريرا للاعبيه على خطورة الضغط الذي يقوم به الصفاقسي في وسط الملعب وطالبهم بسرعة نقل الهجمات من الوسط إلى الهجوم.