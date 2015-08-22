وزيرة خارجية «الهند» تزور مصر للمرة الأولى الاثنين المقبل

تبدأ وزيرة الشؤون الخارجية الهندية، سوشما سواراج، الاثنين المقبل، زيارٍة رسميٍة لمصر تستغرق يومين.

وذكر -بيان لوزارة الشؤون الخارجية الهندية- نقلته وكالة «انباء الشرق الأوسط»، أن وزيرة الخارجية الهندية ستلتقي خلال الزيارة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما ستعقد الوزيرة خلال الزيارة- التي تعد الأولى لها- مباحثات مع نظيرها المصري سامح شكري؛ تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومشاركة مصر في القمة (الهندية-الأفريقية) أكتوبر المقبل.

وستلتقي الوزيرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وعددًا من المسؤولين بالقاهرة، كما ستلقي كلمًة في النادي الدبلوماسي بدعوٍة من المجلس المصري للشؤون الخارجية.

وأشار البيان، إلى أن مصر والهند تتمتعان بعلاقات وثيقة وودية، حيث ستتيح زيارة وزيرة الخارجية للقاهرة، فرصًة لإعادة النظر في تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتبادل وجهات النظر مع القيادة المصرية حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.