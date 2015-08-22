أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزيرة خارجية «الهند» تزور مصر للمرة الأولى الاثنين المقبل

Google+ Print
وزيرة خارجية «الهند» تزور مصر للمرة الأولى الاثنين المقبل وزيرة خارجية «الهند» تزور مصر للمرة الأولى الاثنين المقبل

وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج

تبدأ وزيرة الشؤون الخارجية الهندية، سوشما سواراج، الاثنين المقبل، زيارٍة رسميٍة لمصر تستغرق يومين.

وذكر -بيان لوزارة الشؤون الخارجية الهندية- نقلته وكالة «انباء الشرق الأوسط»، أن وزيرة الخارجية الهندية ستلتقي خلال الزيارة مع الرئيس عبدالفتاح .

كما ستعقد الوزيرة خلال الزيارة- التي تعد الأولى لها- مباحثات مع نظيرها المصري سامح شكري؛ تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومشاركة في القمة (الهندية-الأفريقية) أكتوبر المقبل.

وستلتقي الوزيرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وعددًا من المسؤولين بالقاهرة، كما ستلقي كلمًة في النادي الدبلوماسي بدعوٍة من المجلس المصري للشؤون الخارجية.

وأشار البيان، إلى أن مصر والهند تتمتعان بعلاقات وثيقة وودية، حيث ستتيح زيارة وزيرة الخارجية للقاهرة، فرصًة لإعادة النظر في تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتبادل وجهات النظر مع القيادة المصرية حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات"

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات"

السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا

السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا