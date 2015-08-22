بالفيديو - دراما ألمانيا .. بايرن يفوز بـ10 لاعبين أمام ' التاريخي ' هوفنهايم

(إفي): حقق بايرن ميونيخ فوزه الثاني ببطولة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم على حساب مضيفه هوفنهايم بهدفين لواحد ضمن الجولة الثانية، حيث سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة، في مباراة شهدت أحداثا مثيرة أبرزها تسجيل أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني.

تقدم أصحاب ملعب راين نيكار أرينا بهدف أول مبكر للغاية بعد مرور 8 ثواني فقط سجله كيفن فولاند من استغلال لخطأ في التمرير ارتكبه النمساوي دافيد ألابا.

وأصبح هدف فولاند هو الأسرع في تاريخ البوندسليجا، ليتخطى المغربي كريم بلعربي الذي سجل الموسم الماضي هدفا لباير ليفركوزن بعد مرور 9 ثوان في مرمى بروسيا دورتموند في أغسطس الماضي أيضا ولكن في أولى جولات البطولة.

وتسبب الهدف في اهتزاز كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا التي عانت لإدراك التعادل (ق41) عبر توماس مولر.

وسنحت ركلة جزاء لأصحاب الأرض (ق73) شهدت طرد جيروم بواتينج مدافع الفريق البافاري بعد تحصله على بطاقتين صفراوين، لكن يفشل البولندي يوجين بولانسكي في تسجيلها بعد اصطدام الكرة بالقائم وابعاد الحارس مانويل نوير لها لركنية.

ورغم النقص العددي إلا أن بايرن كثّف من هجماته لإنهاء المباراة لصالحه، وتراجع هوفنهايم للدفاع بغية الخروج بنقطة.

وألغى الحكم هدفا لتوماس مولر (ق81) بعدما لمس الكرة بيده قبل أن يسددها في شباك أصحاب الأرض.

لكن يهدي البرازيلي دوجلاس كوستا هدف الفوز لبايرن في الدقيقة الأخيرة مستغلا سرعته ومهارته لينطلق من الجانب الأيمن ويمرر كرة عرضية ينقض عليها ماريو جوتزه لكنها تمر من جانبه لتصل إلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي لم يتوان في تسديدها لتعانق الشباك معلنة عن انتصار مثير لحاملي اللقب.

بهذا الانتصار يصبح رصيد بايرن ست نقاط لينفرد بصدارة الجدول، بفارق الأهداف عن باير ليفركوزن الذي تغلب أيضا على مضيفه هانوفر بهدف نظيف حمل توقيع التركي هاكن كالهانجولو (ق18).

فيما انتهت مباريات آينتراخت فرانكفورت مع أوجسبورج وكولن مع فولفسبورج وشالكه مع دارم شتات بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتتواصل الجولة مساء السبت بمباراة هامبورج أمام شتوتجارت، فيما تختتم غدا بمباراة إنجولشتات أمام دورتموند، ومونشنجلادباخ أمام ماينز.

شاهد - أهداف فوز بايرن