بالفيديو - الرائع يواصل التألق .. النني يضرب من جديد ويسجل أول أهدافه في الدوري هذا الموسم

نجح محمد النني في تسجيل أول هدف له بقميص بازل في الدوري السويسري هذا الموسم.

بازل يحل ضيفا على لوجانو في الجولة السادسة من الدوري السويسري.

وواصل النني تألقه بعدما سجل هدفا وصنع أخر في لقاء بازل أمام ميارين في كأس سويسرا.

بازل تلقى صدمة مبكرة بهدف في الدقيقة التاسعة عن طريق بيسينوسيهي لصالح لوجانو.

قبل أن ينجح دافيد كالا في تعديل النتيجة من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 42 نجح النني في وضع بازل في المقدمة بهدف ثاني بعد استغلال تخبط دفاعي داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض.

ليكتب النني أول أهدافه في الدوري هذا الموسم.

شاهد - هدف النني الأول في الدوري هذا الموسم