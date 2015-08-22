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هال سيتي يسقط في الدقيقة 98 لأول مرة بمشاركة المحمدي

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هال سيتي يسقط في الدقيقة 98 لأول مرة بمشاركة المحمدي هال سيتي يسقط في الدقيقة 98 لأول مرة بمشاركة المحمدي

خسر هال سيتي لأول مرة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بمشاركة أحمد المحمدي الظهير الأيمن المصري 2-1 أمام تشارلتون أتليتك في الجولة الرابعة.

وجاء هدف الخسارة في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بعدما كانت المباراة تشير للتعادل 1-1.

تقدم سيمون مايكونيك في الدقيقة 52 لتشارلتون وتعادل آبل هرنانديز في الدقيقة 89 وكادت تسير نحو حصد نقطة لكل فريق.

لكن يوهان جوديومنسون خطف الهدف القاتل في الوقت بدل الضائع وتحديدا في الدقيقة 98.

ولعب المحمدي المباراة أساسيا وكاد يصنع هدفا في الدقيقة 83 بعد كرة مررها إلى سوني ألوكو الذي صوب بيساره مرت بجوار القائم.

ولعب هال سيتي أربع مباريات فاز في أثنين وتعادل في واحدة قبل خسارة يوم السبت.

وجمع هال سبع نقاط في المركز الخامس بينما بات تشارلتون ثالثا برصيد ثماني نقاط.

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