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«السيسي» يوجه وزير الكهرباء بصيانة المحطات القديمة وإنشاء أخرى جديدة

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«السيسي» يوجه وزير الكهرباء بصيانة المحطات القديمة وإنشاء أخرى جديدة «السيسي» يوجه وزير الكهرباء بصيانة المحطات القديمة وإنشاء أخرى جديدة

الرئيس ووزير الكهرباء محمد شاكر، أرشيفية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، “إن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع الموقف بالنسبة لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء”، مشيرًا إلى أن حجم الاستهلاك تخطى في أوقات الذروة خلال شهر أغسطس 29 ألف ميجاوات بزيادة خمسة آلاف ميجاوات عن المتوقع، منوهًا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستقرار التغذية الكهربائية على مدار اليوم.

وأضاف المتحدث الرسمي: “إن الرئيس أشاد بالجهد المبذول على صعيد النهوض بقطاع الكهرباء في وتوفير الخدمة بشكل منتظم للمواطنين، على الرغم من زيادة الأحمال بالتزامن مع موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد”. ووجَّه الرئيس بمواصلة صيانة المحطات القديمة والتعاقد على إنشاء محطات جديدة بهدف ضمان انتظام خدمة توفير الكهرباء للمواطنين، وكذا لقطاع الصناعة.

ومن جانبه أشارالوزير، أن الوزارة بصدد الانتهاء بحلول نهاية أغسطس الجاري من خطوات الخطة العاجلة لتوفير الطاقة الكهربائية التي تشمل أعمال الصيانة لمحطات توليد الكهرباء بشكل دوري لزيادة الكفاءة الإنتاجية، إضافة إلى تنفيذ التعاقدات الجديدة في أقرب وقٍت ممكن، وتوفير وحدات توليد الكهرباء المتحركة وبناء بعض المحطات الجديدة.

واستعرض الوزير المناقصات الجديدة، التي تطرحها الوزارة لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية، اعتمادًا على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية،  والرياح، بما يحقق تنوعًا في مزيج إنتاج الطاقة في مصر.

وأوضح  متحدث رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك عبر العمل على تقليل نسبة الهدر والفاقد، والاعتماد على اللمبات وأجهزة التكييف الموفرة للطاقة، وتركيب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، إلى جانب ضرورة تعزيز إجراءات مكافحة تسريب التيار الكهربائي وتحصيل مستحقات الدولة.

كما استعرض وزير الكهرباء الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء في هذا الشأن، إضافة إلى الخطوات التي قامت بها لرفع كفاءة إضاءة الطرق والشوارع.

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