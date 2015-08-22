مصرع شاب أسفل عجلات القطار ببني سويف

لقى شاب مصرعه تحت عجلات القطار أثناء محاولته النزول من القطار بمحطة سكة حديد مدينة الفشن جنوب بني سويف.

> تلقى مأمور مركز الفشن العقيد عمرو العدل، إخطارًا من ناظر محطة سكة حديد الفشن يفيد مصرع شاب تحت عجلات القطار، وعليه انتقل نائب مأمور مركز الفشن المقدم مدحت قرني، إلى مكان وقوع الحادث حيث تبين إن الشاب يدعي “محمد . س” 18 سنة حاصل على الثانويه العامة، والتحق هذا العام بإحدى الكليات، ويقيم بأحدى قرى الفشن، وتبين من الفحص والتحري سقوط الشاب من القطار بعدما استقل قطارًا سريعًا (محافظات) لا يقف في محطة مدينة الفشن، وأثناء مرور القطار أمام محطة الفشن حاول الشاب النزول عن القطار السريع فسقط أسفل عجلاته ليلقى مصرعه قبل وصوله المستشفى لإسعافه، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق والتصرف.