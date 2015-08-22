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«جنايات المنيا» تؤجل محاكمة المتهمين بقتل شرطيين أمام كنيسة السيدة العذراء

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«جنايات المنيا» تؤجل محاكمة المتهمين بقتل شرطيين أمام كنيسة السيدة العذراء «جنايات المنيا» تؤجل محاكمة المتهمين بقتل شرطيين أمام كنيسة السيدة العذراء

محكمة – تعبيرية

قررت محكمة جنايات المنيا، تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شرطيين أمام كنيسة السيدة العذراء بمدينة المنيا، لجلسة 15 نوفمبر المقبل لإحضار المتهم الرابع من محبسه والمحبوس على ذمة قضايا أخرى.

وكانت المحكمة قد قررت تأجيل محاكمة البرلمانى السابق الشيخ محمد طلعت، وأربعة آخرين بتهمة الضلوع في قتل مساعد شرطة عيد فهيم صادق، ورقيب شرطة محمد أبو زيد حجاج، أمام كنيسة السيدة العذراء فجر يوم الـ6 من يناير الماضي.

وألقت أجهزة الأمن القبض على ثلاثة من المتهمين أخلي سبيل إثنين منهم لاحقًا ، بينما توفى المتهم السادس ويدعى أحمد فتحي محمد،  إثر إصابته بطلق نارى حال إرتكاب الواقعة، وقالت أجهزة الأمن حينذاك إن المتهمين ينتمون إلى الجهادية السلفية ومتهمين بإرتكاب الحادث.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين شهر أبريل الماضي، ووجهت لهم  تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإنتماءهم إلى تيار متشدد يسعى إلى إثارة الفوضى والشغب، وإرتكاب أعمال عنف والتعدي على منشآت عامة ودور العبادة.

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