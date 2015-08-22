وزير التعليم العالى يزور جامعة تومسك الروسية ويلتقى حاكم المدينة

توجه الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، إلى روسيا، اليوم السبت، فى زيارة تستغرق أسبوعًا لعقد عدة اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع بعض الجامعات الروسية.

وأعلنت جامعة تومسك الروسية أن الوزير المصرى سيزورها لمدة يومين، بداية من الاثنين القادم، ومن المقرر أن يلتقى حاكم مدينة تومسك سيرجى جفاتشكينى، ويتعرف على الإمكانات العلمية والتعليمية للجامعة، فضلا عن توقيع اتفاق بشأن مزيد من التعاون.

ويزور وزير التعليم العالى بعد توقيع الاتفاقية متحف الجامعة، للتعرف على تطورات العلماء فى تومسك.

وزير التعليم العالى يتوجه إلى موسكو لتوقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات روسية