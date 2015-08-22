منظمة شئون اللاجئين السوريين: وضع اللاجئين أضحى فى حالة تأزم

أكد رئيس المنظمة السورية لشئون اللاجئين سليمان عبيد أن وضع اللاجئين السوريين أضحى فى حالة تأزم كبيرة ، محملا المجتمع الدولى جميع الانتهاكات التى تتطال اللاجئين السوريين .

وقال عبيد - خلال اتصال هاتفى مع قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - " إن نظام بشار الأسد يستخدم كل وسائل القتل المباحة وغير المباح لقتل المدنيين الأبرياء ؛ حيث أنه يستخدم السلاح الكيميائى لقتل أكبر عدد من المدنيين " .

وأكد على ضرورة وجود تمثيل قوى للشعب السورى حتى يفرض على العالم والمجمتع الدولى حلول تنهى أزمة الشعب السورى ، مطالبا الشعب السورى بعدم الهجرة وترك سوريا.

وأوضح أن عمليات الهجرة التى تتم فى سوريا الآن تتم بطريقة ممنهجة من قبل نظام بشار الأسد ، مطالبا المجتمع الدولى بسرعة التدخل لحل أزمة اللاجئين .

يشار إلى أن الشرطة المقدونية أطلقت - أمس - الغاز المسيل للدموع لتبعد حشودا من المهاجرين واللاجئين السوريين الذين كانوا يحاولون دخول البلاد من اليونان ، فى تطبيق لقرار فرض حالة الطوارئ أغلقت بموجبه الحدود فى وجه آلاف السوريين والأفغان وغيرهم ممن يحاولون الوصول إلى غرب أوروبا ، وأغلق أفراد شرطة مكافحة الشغب بمركبات مدرعة الحدود حول نقطة العبور الرسمية ببلدة جيفجليجا .