صورة - التشكيل المتوقع .. رمضان أساسيا وأنطوي يقود هجوم الأهلي

يستعرض FilGoal.com في صورة تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي التونسي بوجود جون أنطوي وحيدا في الهجوم وخلفه رمضان صبحي ومؤمن زكريا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في إطار الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية.

وشهد مران الأهلي الأخير بقيادة فتحي مبروك ملامح التشكيل الأساسي الذي سيظهر به الأهلي في لقاء الترجي.

رمضان صبحي يبدأ وأنطوي يقود الهجوم وباسم علي يعود لقيادة الجبهة اليمنى.

وغاب أحمد فتحي عن قائمة الأهلي للإصابة ليعود باسم علي للظهور كأساسي بعدما غاب للإصابة.

ويحتاج الأهلي لثلاث نقاط من مباراتين لضمان التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية.