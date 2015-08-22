تونس تحذر من الصيد فى مياهها الإقليمية بدون ترخيص

جددت السلطات التونسية تحذيراتها إلى مراكب الصيد، التى دأبت على الصيد، فى المياه الإقليمية التونسية بدون ترخيص، ما يضر بالثروة السمكية فى تونس.

وقالت وزارة الخارجية: إنها تمكنت بالتعاون مع السفارة المصرية فى تونس من إنهاء إجراءات ترحيل مجموعة من الصيادين المصريين بمركب الصيد "الحاج جلال"، التى كانت محتجزة فى الميناء التجارى بمدينة صفاقس، وقد غادرت المجموعة، التى يبلغ عددها 15 بحاراً أمس الجمعة على رحلة مصر للطيران من مطار تونس قرطاج، في حين مازالت مركب "الحاج جلال" على ذمة السلطات التونسية لاستكمال الإجراءات القانونية.

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