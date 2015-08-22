موسى أبو مرزوق: قصف النظام السورى مدينة "دوما" إبادة جماعية

استنكر موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، القصف الجوى الذى تنفذه طائرات حربية تابعة للنظام السورى على مدينة دوما، بغوطة دمشق الشرقية، واصفا ما يجرى بـ"الإبادة الجماعية".

وقال أبو مرزوق، فى تصريحات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ما يجرى فى دوما هو عمل من أعمال الإبادة الجماعية، مرة بالبراميل المتفجرة وأخرى بقذائف المدفعية وثالثة بالغازات السامة".

واستنكر أبو مرزوق الصمت تجاه ما يجرى فى سوريا، مضيفا: "لا أحد يتحرك من أجلهم فما ذنبهم وما جريمتهم، حصار ظالم منذ سنوات وجوع عض البطون بلا شفقة وحمم الموت بلا رحمة وكل ذلك بلا حساب أو عقاب.. ما فعله داعش الذى حشد العالم الجيوش للتخلص منه، لا يكاد يذكر أمام ما جرى فى الغوطة الشرقية أو حلب الشهباء، أين حقوق الإنسان؟ أين المبادئ والقيم؟".

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