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قتيل و5 جرحى فى اشتباكات متقطعة فى عين الحلوة إثر محاولة اغتيال العرموشى

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قتيل و5 جرحى فى اشتباكات متقطعة فى عين الحلوة إثر محاولة اغتيال العرموشى قتيل و5 جرحى فى اشتباكات متقطعة فى عين الحلوة إثر محاولة اغتيال العرموشى
قتل شخص بعد اليوم السبت وأصيب 5 آخرون فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان بين عناصر من " حركة فتح " وآخرين من " جند الشام" ، إثر تعرض قائد الأمن الوطنى الفلسطينى فى المخيم أبو أشرف العرموشى لمحاولة اغتيال فاشلة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن قائد الأمن الوطنى الفلسطينى فى مخيم عين الحلوة( فى مدينة صيدا الجنوبية ) العرموشى تعرض لمحاولة اغتيال بعد ظهر اليوم أثناء مشاركته فى تشييع العنصر فى فتح يوسف جابر فى حى حطين دون أن يصاب ، بينما أصيب مرافقه ويدعى وليد.ب فى يده، وقد نقل الى أحد المستشفيات .

وأعقب محاولة الاغتيال ، بحسب الوكالة ، تبادل لإطلاق النار بين عناصر من حركة " فتح" واخرين من " جند الشام " داخل المخيم على خلفية محاولة اغتيال العرموشي، وهو مسؤول فى "فتح ".

وأضافت الوكالة أن اطلاق النار أسفر عن مقتل الفلسطينى مصطفى حسين آل صالح، وإصابة 5 آخرين. كما ، سقطت قذيفة "بى سفن" على منزل فى حى حطين فى المخيم .

وتجرى حركة اتصالات مكثفة بين القادة الفلسطينيين والإسلاميين داخل مخيم عين الحلوة، لتهدئة الوضع وسحب المسلحين من شوارع المخيم.

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مصر 365