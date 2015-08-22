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زوجة قيادي داعشي تحرق “ضرتها” وتهرب بعد سرقة الأموال والمجوهرات

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زوجة قيادي داعشي تحرق “ضرتها” وتهرب بعد سرقة الأموال والمجوهرات زوجة قيادي داعشي تحرق “ضرتها” وتهرب بعد سرقة الأموال والمجوهرات

أرشيفية

أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، في العراق، اليوم السبت، أن زوجة قيادي في تنظيم داعش أحرقت “ضرتها” السورية بالبنزين، أثناء نومها في منزلها في قضاء الشرقاط شمال صلاح الدين، مبيناً أن الزوجة سرقت ذهباً وأموالاً من منزل القيادي قبل هروبها إلى جهة مجهولة.

وبحسب ما أوردته “السومرية” العراقية، قال المصدر إن “زوجة قيادي في تنظيم داعش يدعى “أبو محمد” وهو عراقي الجنسية ويعمل مسؤول الاتصالات في التنظيم، أقدمت على إحراق ضرتها السورية بواسطة مادة البنزين أثناء نومها في منزلها في أطراف قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين”، حسبما ذكر موقع “24″ الإماراتي.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه أن “زوجة القيادي سرقت ذهباً وأموالاً من منزله قبل هروبها مع طفليها إلى جهة مجهولة”.

وأكد المصدر أن “أبو محمد تزوج السورية قبل ثلاثة أشهر قبل أن يقوم بجلبها إلى منزله في الشرقاط”، مشيراً إلى أن “تنظيم داعش بدأ بعملية بحث وتفتيش في منازل أقرباء الزوجة الهاربة في محاولة للقبض عليها”.

ويشهد العراق وضعاً أمنياً استثنائياً، إذ تتواصل العمليات العسكرية لطرد داعش من المناطق التي ينتشر فيها، كما ينفذ التحالف الدولي ضربات جوية تستهدف مواقع التنظيم في تلك المناطق توقع قتلى وجرحى في صفوفه.

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