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«أمناء شباب الأحزاب» يتفقون على تمكين الشباب بكافة الأصعدة المختلفة

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«أمناء شباب الأحزاب» يتفقون على تمكين الشباب بكافة الأصعدة المختلفة «أمناء شباب الأحزاب» يتفقون على تمكين الشباب بكافة الأصعدة المختلفة

أمين شباب المصريين الأحرار -المهندس محمد فريد

طالب حزب «المصريين الأحرار» بضرورة وجود رؤى لشباب الأحزاب لقضايا الوطن المختلفة حتى تطرح وتكون هناك مساعي لتنفيذها، خاصًة في مرحلة البناء التي يمر بها الآن.

وقال أمين شباب المصريين الأحرار المهندس محمد فريد، في الاجتماع الثاني لأمناء شباب الأحزاب المدنية، الذى عقد بمقر حزب مستقبل وطن، وحضره أكثر من 18 حزبًا، إن اللقاء تناول كيفية إيجاد أرضيٍة مشتركٍة بين شباب الأحزاب لوضع أجندة أولويات لقضايا الشباب وتقديم رؤية لها خاصًة فيما يتعلق بتمكين الشباب على الأصعدة المختلفة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، موضحًا أن الاجتماع خرج بتصور مشترك بين الأمناء على ضرورة وضع أجندٍة واحدٍة تجمع شباب الأحزاب بغض النظر عن الاختلافات والمنافسة بين الأحزاب، وأن وجود أجندة موحدة يساعد الأحزاب على تحقيق أهدافها بسهولة، مشددًا على ضرورة استكمال سلسلة الاجتماعات بين أمناء الشباب في الفترة المقبلة.

وأشار، إلى أن الإجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الأسبوعية لأمناء شباب الأحزاب، وهذا هو الثاني وجاء بناًء على ما جرى الإتفاق عليه في الاجتماع الأول الذى عُقد بحزب الوفد أثناء الاحتفال باليوم العالمي للشباب 12 أغسطس الجاري، على أن يعقد الإجتماع المقبل في حزب السادات، وبعده في مقر حزب المصريين الأحرار، وشارك من المصريين الأحرار في الاجتماع كل من  الأمين العام المساعد عماد رؤوف، أمين الشباب المهندس محمد فريد، وأمين العمل الجماهيري وبلال حبش.

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