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«السيسي» يؤكد أهمية مواصلة مفاوضات سد النهضة وفقاً لمرجعيات إعلان الخرطوم

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«السيسي» يؤكد أهمية مواصلة مفاوضات سد النهضة وفقاً لمرجعيات إعلان الخرطوم «السيسي» يؤكد أهمية مواصلة مفاوضات سد النهضة وفقاً لمرجعيات إعلان الخرطوم

الرئيس عبد الفتاح

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، نتائج اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، في اجتماٍع ضم وزيري الخارجية سامح شكري، والموارد المائية والرى الدكتور حسام الدين مغازى.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إنه جرى خلال الاجتماع استعراض نتائج اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الذى عقد فى أديس أبابا يومى 20 و21 أغسطس الجاري، وقررت اللجنة منح المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، مهلًة حتى الخامس من سبتمبر المقبل لتسليم العرض الفني المعدل ومراجعته من قبل خبراء الدول الثلاث ( – السودان – إثيوبيا)، خلال الاجتماع التاسع للجنة بالقاهرة في موعد يُتفق عليه بعد الانتهاء من فحص ودراسة العرض المعدل.

وأضاف، أن الرئيس أكد على أهمية مواصلة المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي وفقًا للمرجعيات التي جرى إقرارها في إعلان المبادئ الذى جرى توقيعه في الخرطوم مارس 2015، ووفقًا للتفاهمات بين الرئيس ورئيس الوزراء الإثيوبي “هيلاماريام ديسالين” أثناء لقاءاتهما المختلفة، وكان أولها على هامش قمة الإتحاد الإفريقي في مالابو يونيو 2014، وفيه أمكن التوافق خلالها على أهمية تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أي طرف. وشدد الرئيس على أهمية العمل على تحقيق مصالح شعوب الدول الثلاث، باعتبار نهر النيل مصدرًا للتفاهم والتعاون فيما بين دول الحوض الشقيقة.

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