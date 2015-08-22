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«المصريين الأحرار» يطلق حملة تبرعات لاستعادة تمثال «سخم كا» من بريطانيا

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«المصريين الأحرار» يطلق حملة تبرعات لاستعادة تمثال «سخم كا» من بريطانيا «المصريين الأحرار» يطلق حملة تبرعات لاستعادة تمثال «سخم كا» من بريطانيا

حزب المصريين الأحرار

يبحث حزب المصريين الأحرار، إطلاق حملة دولية لجمع 16 مليون جنيه استرليني تبرعات من أبناء الجاليات المصرية فى الخارج لاستعادة تمثال “سخم كا” وإهداءه إلى وطنه الأم .

وقال نادر الشرقاوي أمين عام المصريين الأحرار بالخارج، إن مبلغ الـ 16 مليون جنيه استرليني، هو القيمة التي تم بها بيع التمثال الفرعوني الذي يبلغ عمره أكثر من 4 آلاف عام من قبل أحد المتاحف البريطانية، لأحد الشخصيات القطرية.

وأضاف الشرقاوي أنه يدرس مع أعضاء المصريين الأحرار بالخارج وخاصة قيادات الحزب فى بريطانيا وعلى رأسهم د. بيتر بباوي ممثل المصريين الأحرار فى المملكة المتحدة، اتخاذ إجراءات سياسية وتنظيم وقفات احتجاجية ضد المتحف لوقف عملية بيع التمثال.

و أكد أن المصريون الشرفاء فى الخارج هم خط الدفاع الأول عن الوطن سواء سياسياً أو اقتصادياً أو ثقافياً .

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