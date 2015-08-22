عميد معهد الكبد: فيرس A سهل العدوى ولابد من عزل الأطفال لمنع إنتشاره

قال الدكتور أحمد شعراوى عميد معهد الكبد القومى بالمنوفية، إن التهاب الكبد الوبائى A سهل العدوى وموجود فى مصر طول الوقت، مضيفا ان الاطفال اكثر عرضه للمرض لعدم وجود أجسام مضادة.

وأوضح شعراوى أن المرض ينتشر عن طريق الذباب والاكل ومن الممكن ان يصيب جميع الاطفال فى منزل واحد ولذلك لابد من عزل الطفل المصاب.

وتابع انه من السهل الشفاء من التهاب الكبد الوبائى A تلقائيا باتباع الراحة والعزل ومن الممكن ان تحدث مضاعفات ولكنها ليست خطيرة مشيرا إلى ان التهاب الكبد الوبائى وباء سهل العدوى يبدأ بسخونية والقى وتغير لون البول واصفرار العينين .

وأشار عميد معهد الكبد الى ان المياه الحكومية ليست وسيلة لنقل العدوى او اصابة الاطفال، مؤكدا ان الذباب وبعض الاطعمة المكشوفة سبب العدوى.

يذكر أن العشرات من أطفال قرية تلبنت التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية بفيرس إلتهاب الكبد الوبائى A وسجلت وزارة الصحة 6 حالات فقط.