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أنباء عن تعرض عبدالملك الحوثي لإصابات خطيرة بغارة للتحالف العربي

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أنباء عن تعرض عبدالملك الحوثي لإصابات خطيرة بغارة للتحالف العربي أنباء عن تعرض عبدالملك الحوثي لإصابات خطيرة بغارة للتحالف العربي

عبدالملك الحوثي

قالت وسائل إعلام يمنية، إن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، تعرض لإصابات خطيرة، خلال الاشتباكات التي شهدتها مدينة صعدة صباح السبت، بين المقاومة الشعبية المدعومة بقوات التحالف العربي بقيادة ، وبين مليشيات الحوثي وصالح، بحسب صحيفة “عاجل” السعودية، اليوم السبت.

وأضافت وسائل الإعلام، أن عبدالملك الحوثي نُقل إلى مكان مجهول بعد إصابته، فيما قُتل العشرات من عناصر حراسته الشخصية، حسبما ذكر موقع “24″ الإماراتي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه جماعة الحوثي بقطع شبكات الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن مدينة صعدة.

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أونا

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