مصر ترحل 37 سودانيا من المحبوسين بعد الإفراج عنهم لحصولهم على عفو رئاسى

قامت سلطات مطار القاهرة الدولى اليوم السبت بترحيل 37 سودانيا من المحبوسين المفرج عنهم بعد حصولهم على عفو من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أن تم القبض عليهم على ذمة قضايا مختلفة.

وصرح مصدر مسئول بالمطار بأن المرحلين وصلوا من عدة سجون مختلفة بعد حصولهم على عفو رئاسى بالإفراج عنهم ومغادرتهم البلاد، حيث أصدرت السفارة السودانية وثائق سفر لهم لعدم وجود جوازات بصحبتهمـ وأنهت سلطات المطار الإجراءات الخاصة بهم وترحيلهم على الطائرة المتجهة إلى الخرطوم.

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