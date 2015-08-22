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وزيرة السكان: نهدف لخفض البطالة بين الشباب بنسبة 5%.. وزيادة التطوع 15%

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وزيرة السكان: نهدف لخفض البطالة بين الشباب بنسبة 5%.. وزيادة التطوع 15% وزيرة السكان: نهدف لخفض البطالة بين الشباب بنسبة 5%.. وزيادة التطوع 15%
قالت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، إن تولى الشباب اهتماما كبيرا فى الفترة الحالية، وتعى جيدا أن الشباب المصرى له دور كبير فى بناء المستقبل.

وأضافت فى تصريحات لها اليوم أن وزارة الدولة للسكان، تهدف من خلال الاستراتيجية القومية للسكان وتحديدا فيما يتعلق بمحور الشباب وصحة المراهقين، إلى تنمية مهارات الشباب والمراهقين، وخفض نسبة البطالة بين الشباب بنسبة 5% خلال الخمس سنوات المقبلة بواقع 1% سنويا، وخفض معدل الأطفال المعرضين للخطر بنسبة 2%، وخفض نسبة تشغيل الأطفال العاملين فى سوق العمل من 9% حتى 4% خلال 5 سنوات.

وأضافت أن الوزارة تهدف إلى زيادة نسبة المفاهيم الصحيحة عن الصحة الإنجابية والجنسية لدى الشباب والمراهقين من سن 18 ـ 35 سنة بنسبة 10% سنويا لمدة 5 سنوات.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تركز بشكل كبير على زيادة نسبة مشاركة الشباب فى وضع السياسات والقرارات الخاصة بالسياسات السكانية فى مجتمعاتهم ومراقبة تنفيذها بنسبة 10%، سنويا.

كما أشارت إلى أنه يتم وضع آليات مساهمة الشباب فى التصدى للقضايا الاجتماعية وزيادة معدلات التطوع بنسبة 15% سنويا.
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مصر 365

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