لجنة الفيروسات الكبدية: افتتاح 8 مراكز جديدة للعلاج بسوفالدى أول سبتمبر

أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنه سيتم فتح 8 مراكز جديدة لعلاج مرضى فيروس سى بسوفالدى، على أن تبدأ عملها أول سبتمبر المقبل، ليصبح إجمالى المراكز التابعة للجنة الفيروسات الكبدية 42 مركزا على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية لـ109 أطباء بمعهد الكبد لتدريب الأطباء على بروتوكولات العلاج الحالية والمستحدثة لعلاج فيرس سى بسوفالدى.

وأضاف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة أن المراكز الجديدة سيتم افتتاحها بمستشفى حميات الإسكندرية ومستشفى حميات دمنهور وحميات كفر الدوار المركزى بمحافظة البحيرة ومركز بمستشفى إبشواى المركزى فى الفيوم ومركز بمستشفى حميات مطروح وحميات ميت غمر بمحافظة الدقهلية ومركز بمستشفى ملوى العام بالمنيا وآخر بالعيادات التخصصية للكبد والجهاز الهضمى فى المنيا.

وأوضح الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنه بنهاية عام 2016 سيصبح لدى لجنة الفيروسات الكبدية 100 مركز تابع لها يقوم بصرف العلاج لمرضى فيرس سى.