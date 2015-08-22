أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لجنة الفيروسات الكبدية: افتتاح 8 مراكز جديدة للعلاج بسوفالدى أول سبتمبر

Google+ Print
لجنة الفيروسات الكبدية: افتتاح 8 مراكز جديدة للعلاج بسوفالدى أول سبتمبر لجنة الفيروسات الكبدية: افتتاح 8 مراكز جديدة للعلاج بسوفالدى أول سبتمبر
أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنه سيتم فتح 8 مراكز جديدة لعلاج مرضى فيروس سى بسوفالدى، على أن تبدأ عملها أول سبتمبر المقبل، ليصبح إجمالى المراكز التابعة للجنة الفيروسات الكبدية 42 مركزا على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية لـ109 أطباء بمعهد الكبد لتدريب الأطباء على بروتوكولات العلاج الحالية والمستحدثة لعلاج فيرس سى بسوفالدى.

وأضاف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة أن المراكز الجديدة سيتم افتتاحها بمستشفى حميات الإسكندرية ومستشفى حميات دمنهور وحميات كفر الدوار المركزى بمحافظة البحيرة ومركز بمستشفى إبشواى المركزى فى الفيوم ومركز بمستشفى حميات مطروح وحميات ميت غمر بمحافظة الدقهلية ومركز بمستشفى ملوى العام بالمنيا وآخر بالعيادات التخصصية للكبد والجهاز الهضمى فى المنيا.

وأوضح الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنه بنهاية عام 2016 سيصبح لدى لجنة الفيروسات الكبدية 100 مركز تابع لها يقوم بصرف العلاج لمرضى فيرس سى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365