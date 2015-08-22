بالفيديو..أول كوبرى للمواشى بالقليوبية ..والأهالى يشتكون

حيث قال المواطن محسن سيف النصر، أحد القاطنين بالمنطقة ، أن أهالى كفر الحصة تعودوا يوميا على سماع خبر حادثة تؤدى بحياة مواطن وماشيته أثناء مرور الطريق ، وبعد تقديم الأهالى شكاوى إلى المحافظة تم تأسيس الكوبرى لهذا الغرض .
فيما أضاف المواطن سعيد محمد أن الكوبرى تم افتتاحه فى السنة الحالية والذى استمر فى انشائه 3 سنوات كاملة ، لافتا الى أن الكوبرى يحتوى على سلم مشاه للمواطنين بمنفذين من جهة واحدة فقط الأمر الذى يمنع ويصعب على المواطن استخدام الكوبرى ، واعتماد المزارعين فقط عليه أثناء اصطحابهم البهائم والمواشى .
وأكد المواطن ابراهيم حسن شاهين ، أنه تم وضع بروز وفواصل فى مقدمة الكوبرى الأمر الذى يمنع المزارعين من صعودهم بعربات الكارو ومواتير المياه الخاصة برى الأراضى ، مما يؤدى إلى تكرار نفس الحوداث ، لافتا الى أن البروز تشكل عائق على المواطنين الذين يرغبون ف الذهاب الى أراضيهم وتكتفى بعبور المواشى والدراجات البخارية فقط.