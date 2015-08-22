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بالفيديو..أول كوبرى للمواشى بالقليوبية ..والأهالى يشتكون

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بالفيديو..أول كوبرى للمواشى بالقليوبية ..والأهالى يشتكون بالفيديو..أول كوبرى للمواشى بالقليوبية ..والأهالى يشتكون
صدق أو لا تصدق إنشاء كوبرى مشاه للمواشى والبهائم على طريق الإسكندرية الزراعى بالقليوبية ، بعد تكرار الحوادث المؤلمة التى يروح ضحيتها المواطنين بمواشيهم أثناء عبورهم الطريق ، واحتجاجهم على السرعات المفرطة وعدم تمكنهم من عبور الطريق ، فكان دور محافظة القليوبية تأسيس كوبرى مخصص لعبور المواشى والدراجات البخارية .

حيث قال المواطن محسن سيف النصر، أحد القاطنين بالمنطقة ، أن أهالى كفر الحصة تعودوا يوميا على سماع خبر حادثة تؤدى بحياة مواطن وماشيته أثناء مرور الطريق ، وبعد تقديم الأهالى شكاوى إلى المحافظة تم تأسيس الكوبرى لهذا الغرض .

فيما أضاف المواطن سعيد محمد أن الكوبرى تم افتتاحه فى السنة الحالية والذى استمر فى انشائه 3 سنوات كاملة ، لافتا الى أن الكوبرى يحتوى على سلم مشاه للمواطنين بمنفذين من جهة واحدة فقط الأمر الذى يمنع ويصعب على المواطن استخدام الكوبرى ، واعتماد المزارعين فقط عليه أثناء اصطحابهم البهائم والمواشى .

وأكد المواطن ابراهيم حسن شاهين ، أنه تم وضع بروز وفواصل فى مقدمة الكوبرى الأمر الذى يمنع المزارعين من صعودهم بعربات الكارو ومواتير المياه الخاصة برى الأراضى ، مما يؤدى إلى تكرار نفس الحوداث ، لافتا الى أن البروز تشكل عائق على المواطنين الذين يرغبون ف الذهاب الى أراضيهم وتكتفى بعبور المواشى والدراجات البخارية فقط.

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مصر 365

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