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وقوع قتلى فى حادث سقوط طائرة أثناء عرض جوى جنوب إنجلترا

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وقوع قتلى فى حادث سقوط طائرة أثناء عرض جوى جنوب إنجلترا وقوع قتلى فى حادث سقوط طائرة أثناء عرض جوى جنوب إنجلترا
أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها، منذ قليل، بوقوع قتلى فى حادث سقوط طائرة أثناء عرض جوى جنوب إنجلترا.

ومن جهة أخرى ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن طائرة عسكرية تحطمت فى مقاطعة "وست ساسكس" فى جنوب شرق أنجلترا ظهر اليوم السبت، مخلفة عددا من الإصابات طبقا لقوات الشرطة البريطانية.

وتحطمت الطائرة طراز "هوكر هنتر" أثناء فعاليات معرض "شورهام اير شو" للطيران، حيث اصطدمت الطائرة بعدد من السيارات، مسببة انفجارا قويا، قبل أن ينتهى بها الحال وسط الأشجار.

وقالت شرطة "ساسكس" فى بيان لها "فى حوالى الساعة الواحدة وعشرين دقيقة ظهرا اصطدمت الطائرة بعدة سيارات على الطريق "ايه 27" إلى الشمال من مطار شورهام، حيث تجرى فعاليات معرض للطائرات".

وأضافت "انتهى مسار الطائرة فى الأدغال، وكانت هناك عدة إصابات ولكن ليس لدينا أى معلومات إضافية حول الحادثة فى الوقت الراهن."

ووصل إلى المكان عدد من سيارات الإسعاف وخدمات الطوارىء، بينما أغلقت الشرطة الطريق من الجانبين، داعية السائقين لتجنب الوصول للمنطقة.

وقال المتحدث باسم وحدة التحقيق فى الحوادث الجوية، إنه تم إرسال فريق للتحقيق فى الحادث بالقرب من معرض شورهام للطيران فى وست ساسكس .
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