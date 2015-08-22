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السيسى يوجه وزير الكهرباء بصيانة المحطات والتعاقد على إنشاء أخرى جديدة

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، بالدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع الموقف بالنسبة لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك تخطى فى أوقات الذروة خلال شهر أغسطس 29 ألف ميجاوات بزيادة خمسة آلاف ميجاوات عن المتوقع، منوها إلى الجهود التى تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستقرار التغذية الكهربائية على مدار اليوم.

اليوم السابع -8 -2015
>وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشاد بالجهد المبذول على صعيد النهوض بقطاع الكهرباء فى وتوفير الخدمة بشكل منتظم للمواطنين، على الرغم من زيادة الأحمال بالتزامن مع موجة الطقس الحار التى تشهدها البلاد.

ووجَّه الرئيس بمواصلة صيانة المحطات القديمة والتعاقد على إنشاء محطات جديدة بهدف ضمان انتظام خدمة توفير الكهرباء للمواطنين وكذا لقطاع الصناعة.

وأشار الدكتور محمد شاكر، إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء بحلول نهاية أغسطس الجارى من خطوات الخطة العاجلة لتوفير الطاقة الكهربائية التى تشمل أعمال الصيانة لمحطات توليد الكهرباء بشكل دورى لزيادة الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى تنفيذ التعاقدات الجديدة فى أسرع وقت ممكن، وتوفير وحدات توليد الكهرباء المتحركة وبناء بعض المحطات الجديدة.

اليوم السابع -8 -2015
>واستعرض الوزير المناقصات الجديدة التى تطرحها الوزارة لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية اعتمادا على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يحقق تنوعا فى مزيج إنتاج الطاقة فى مصر.

اليوم السابع -8 -2015
>وأوضح السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك عبر العمل على تقليل نسبة الهدر والفاقد، والاعتماد على اللمبات وأجهزة التكييف الموفرة للطاقة، وتركيب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، إلى جانب ضرورة تعزيز إجراءات مكافحة تسريب التيار الكهربائى وتحصيل مستحقات الدولة.

كما استعرض وزير الكهرباء الجهود التى تبذلها وزارة الكهرباء فى هذا الشأن، بالإضافة إلى الخطوات التى قامت بها لرفع كفاءة إضاءة الطرق والشوارع.

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