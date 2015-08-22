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انطلاق عملية إنقاذ ألفى مهاجر قبالة السواحل الليبية

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انطلاق عملية إنقاذ ألفى مهاجر قبالة السواحل الليبية انطلاق عملية إنقاذ ألفى مهاجر قبالة السواحل الليبية
أعلن خفر السواحل الإيطالى اليوم السبت، بدء عملية واسعة النطاق لإنقاذ ألفى شخص على الأقل قبالة السواحل الليبية، وقال متحدث باسم خفر السواحل، القبطان ماركو دى ميلا، إنه تم إنقاذ ألف شخص بالفعل ونقلوا إلى السفينة وسط ظروف بحرية مواتية ساعدت جهود رجال الانقاذ.

وأضاف أن السلطات استجابة لنداء استغاثة اطلقته 18 مركبا منفصلا وزورق مطاطى يحملون مهاجرين، وقال دى ميلا إن البحرية الايطالية وشرطة الجمارك وكذلك وحدة نرويجية من بعثة خفر الحدود (تريتون) التى ينسق الاتحاد الأوروبى عملها ، يشاركون فى عمليات الانقاذ.

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