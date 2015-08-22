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نجاة مسئول الأمن لحركة فتح بمدينة صيدا جنوب لبنان من محاولة اغتيال

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نجاة مسئول الأمن لحركة فتح بمدينة صيدا جنوب لبنان من محاولة اغتيال نجاة مسئول الأمن لحركة فتح بمدينة صيدا جنوب لبنان من محاولة اغتيال
نجا المسئول الأمنى لحركة فتح فى منطقة صيدا بجنوب لبنان العميد ابو اشرف العرموش من محاولة اغتيال وقعت اليوم فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان.. إلا أن إثنين من مرافقيه أصيبا فى المحاولة.

وقال مصدر مطلع من جنوب لبنان لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه عقب المحاولة وقعت اشتباكات بين أعضاء فتح وعناصر تنظيم جند الشام المتطرف على خلفية محاولة الاغتيال ..مما أدى إلى سقوط قتيل وثلاثة جرحى كحصيلة أولية .

وأشار المصدر إلى أن العرموش هو خليفة أبو طلال الأردنى الذى اغتيل فى نهاية يوليو المنصرم.. ويعتقد أن قتلته ينتمون إلى إحدى الجماعات المتطرفة بمخيم عين الحلوة.. موضحا أن محاولة اغتيال العرموش وقعت فى حى حطين بمخيم عين الحلوة فى منطقة متنازع السيطرة عليها بين فتح وجند الشام.

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