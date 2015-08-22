أهالى قرية برج مغيزل بكفر الشيخ يستغيثون لمعرفة مصير47 صيادا محتجزا بليبيا

شن أهالى قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ هجوما عنيفا على المجلس القومى لحقوق الإنسان لعدم الوقوف بجانبهم فى القضايا الشائكة التى يعانى منها الصيادون، بالإضافة لعدم اهتمام المسئولين بالمجلس بالصيادين الـ 47 المحتجزين بليبيا منذ أكثر من شهر ونصف، ولا يعلمون عنهم شيئاً فقد انقطعت أخبارهم منذ إلقاء القبض عليهم هناك.

أكد أحمد نصار نقيب الصيادين، فى تصريحات له، مازال مصير 47 صيادا محتجزين فى ليبيا مجهولا رغم مرور وقت كبير من القبض عليهم، ونظراً للظروف الأمنية السيئة هناك، مما زاد من قلق الأهالى على أبنائهم خاصة مع الأحداث الدموية التى تحدث داخل ليبيا ومع استغاثات الصيادين بذويهم مما حول حياتهم إلى جحيم، حيث يوجد 16 صيادا فى طرابلس و 15 صيادا فى مصراتة و16 صيادا ببنى غازى علماً بأن هؤلاء الصيادين جميعهم أرباب أسر ومصدر دخل أسرهم الوحيد، وقد أدى ذلك إلى تدمير الكثير منهم وأصبحوا يعيشون على مساعدة أهل الخير.

وأضاف نصار، أن أهالى الصيادين يتساءلون عن دور المجلس القومى لحقوق الإنسان من قضية أبنائهم أم هم مجرد لافتة كبيرة لا تملك إلا الشعارات، مؤكداً أن الأهالى يطالبون الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة التدخل وعودة أبنائهم إلى الوطن وأيضاً بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان .