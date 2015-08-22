ضبط 110 كيلو لحومًا فاسدة فى أسيوط

تتمكنت مباحث التموين بمحافظة أسيوط من ضبط 110 كيلو لحومًا بلدية غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال حملات تموينية بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة والبيطرى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

صرح بذلك العميد عصام أبو شقة مدير مباحث التموين بأسيوط، وقال إن الحملات مستمرة بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتكثيف وتشديد الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والأسواق وذلك للحد من تسريب وتهريب السلع المدعمة للاتجار بها فى السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط كل من تسول لهم أنفسه المساس بأسعار السلع والحركة التجارية بالأسواق.

وأوضح العميد عصام أبو شقة أنه تم تحرير 35 قضية تموينية لقضايا الاتجار فى السلع التموينية المدعمة بالسوق السوداء والامتناع عن بيع السلع وبيع سلع غير صالحة للاستخدام الآدمى مشيرا إلى أن المحاضر التى تم تحريرها تضمنت محاضر ما بين إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفة صحية وتوقف عن إنتاج الخبز، وعرض للبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبيع مواد بترولية فى السوق السوداء وقضايا أخرى متنوعة.

وأضاف "أبو شقة" أنه تم ضبط 50 عبوة بأحد محلات حدايد وبويات ودهانات منتهية الصلاحية مشيراً إلى تحرير محاضر للبدال التموينى لعدم إعلانه عن المقررات التموينية .