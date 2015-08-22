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رئيس حى غرب شبرا الخيمة: إزالة 100 طن من أنقاض تفجير مبنى الأمن الوطنى

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رئيس حى غرب شبرا الخيمة: إزالة 100 طن من أنقاض تفجير مبنى الأمن الوطنى رئيس حى غرب شبرا الخيمة: إزالة 100 طن من أنقاض تفجير مبنى الأمن الوطنى
تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، وشركة المقاولون العرب عملية ترميم مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، بعد إزالة مخلفات وآثار التفجير الإرهابى الذى استهدفه صباح يوم الخميس الماضى، ورفع الأنقاض الناتجة عن أعمال هدم الحوائط الواقعة بين الهياكل الخرسانية والتى رأت لجنة الترميم ضرورة هدمها نهائيا وإعادة بنائها من جديد.

وقال السيد موسى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، إنه تم إزالة 100 طن من الأنقاض ومخلفات الهدم والانفجار، مؤكدا أن تدمير الحوائط والتكييفات بالكامل وسقوط السقف المعلق بالمبنى، مشيرا إلى أن الخسائر تصل إلى 250 ألف جنيه تقريبا.

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مصر 365