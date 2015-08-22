حبس سائق أحرقت زوجته نفسها فى الحمام لمنعها من زيارة أسرتها بالشرقية

أقدمت زوجة شابة بقرية بالشرقية، على التخلص من حياتها حرقا داخل حمام مسكن زوجها، لرفض زوجها ذهابها إلى أسرتها كل أسبوع، فسكبت كمية من البنزين عليها وأصيبت بحروق بنسبة 90%.. وتم ضبط زوجها، الذى أكرهها على ذلك، وتم إخطار نيابة فاقوس للتحقيق فى الواقعة، برئاسة المستشار محمد جاد، وبإشراف المستشار هانى تاج الدين، المحامى العام لنيابات شمال.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغًا من الأهالى بقيام زوجة بإشعال النيران بنفسها داخل شقتها لخلافات زوجية.. وتحرر المحضر رقم 21940 جنايات مركز شرطة فاقوس .

وتبين من التحقيقات، التى باشرها إسلام الشامى، وكيل نيابة فاقوس، قيام الزوجة وتدعى "ر ال" 18 سنة ومقيمة قرية تابعة لمركز فاقوس، بسكب البنزين عليها وإشعال النيران داخل حمام شقتها، لوجود خلافات زوجية، ورفض زوجها المستمر بذهابها إلى أسرتها كل أسبوع .

انتقل فريق من نيابة فاقوس العامة، وضم كلا من وكلاء النيابة أحمد على وأحمد علاء وخالد بهجت، لمعاينة المنزل، وتبين أن الزوجة أخذت جركن البنزين الخاص بزوجها "محمد ا م" 20 سنة، ويعمل سائق توك توك ومقيم بذات القرية، ودخلت الحمام وأغلقت على نفسها وقامت بسكب البنزين وإشعال النيران، بيها مما تسبب فى إصابتها بحروق بنسبة 90% .

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنه تم ضبط الزوج، وبسؤاله أقر أن زوجته كانت عند أسرتها منذ يومين ثم اتصلت عليه لكى يوصلها لمنزلها وفى المنزل حدث بينها خلاف على ذهابها لمنزل أسرتها، ونبه عليها عدم الذهاب مرة أخرى فيما أقرت الزوجة بأن زوجها دائم الخلاف معها ورفضه ذهابها إلى منزل أسرتها كل أسبوع، مما دفعها إلى التخلص من حياتها، وخاصة لعدم وجود أحد للتدخل، وإنهاء الخلاف بينهما ولصغر سن الزوجة، التى لم تتحمل ضغوط الزوج.. بعدم الذهاب إلى أسرتها، وقررت النيابة حبس الزوج أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.