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مصرع شاب أسفل عجلات القطار أثناء نزوله بمحطة الفشن جنوب بنى سويف

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مصرع شاب أسفل عجلات القطار أثناء نزوله بمحطة الفشن جنوب بنى سويف مصرع شاب أسفل عجلات القطار أثناء نزوله بمحطة الفشن جنوب بنى سويف
لقى شاب مصرعه تحت عجلات قطار، أثناء محاولته النزول من القطار، بمحطة سكة حديد مدينة الفشن جنوب بنى سويف.

كان العقيد عمرو العدل، مأمور مركز الفشن، تلقى إخطارًا من ناظر محطة سكة حديد الفشن، يفيد بسقوط شاب تحت عجلات القطار، وتم نقله إلى مستشفى الفشن المركزى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

دلت التحريات الأولية، أن الشاب يدعى محمد . س 18 سنة حاصل على الثانوية العامة، والتحق هذا العام بإحدى الكليات، ويقيم بإحدى قرى الفشن، وأن سبب سقوط الشاب من القطار هو استقلاله قطارا سريعا محافظات لا يقف فى محطة مدينة الفشن، وأثناء مرور القطار أمام محطة الفشن حاول الشاب النزول من القطار السريع فسقط أسفل عجلاته.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365