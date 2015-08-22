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تأجيل محاكمة نجل حمدى الفخرانى بـ"السطو المسلح على سيارة نقل أمول" للاثنين

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تأجيل محاكمة نجل حمدى الفخرانى بـ"السطو المسلح على سيارة نقل أمول" للاثنين تأجيل محاكمة نجل حمدى الفخرانى بـ"السطو المسلح على سيارة نقل أمول" للاثنين
قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة تأجيل محاكمة أحمد حمدى الفخرانى ”هارب" نجل البرلمانى السابق عن دائرة المحلة حمدى الفخرانى و6 آخرين المتهمين بالسطو المسلح على سيارة نقل الأموال بطنطا وسرقة مليون و350 ألف دولار فى القضية رقم 925 جنح ثان طنطا والمقيدة برقم 360 كلى غرب طنطا لجلسة بعد غد الاثنين 24 أغسطس.

وجاء القرار بالتأجيل للحصول على تصريح من الوحدة المحلية لمعاينة مكان ارتكاب الواقعة واستدعاء خبير الأدلة الجنائية والاستعلام عن أرقام هواتف محمولة خاصة بالمتهمين من شركات المحمول الثلاث.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى وعضوية المستشارين أحمد عبد الحميد عبد الفتاح ومحمد عبد السميع العشماوى وأمانة سر عبد الفتاح أحمد أبو سلام.

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