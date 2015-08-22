مدير شرطة السياحة يعتمد خطة لضبط أمن كافة المناطق والمدن الأثرية

أكد اللواء أحمد مصطفى شاهين، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أنه تم وضع خطة أمنية على أعلى مستوى منذ أيام لضبط أمن المدن السياحية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن منطقة الأهرامات والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة تشهد حاليا تواجدا أمنيا مكثفا وحملات بصفة دورية لضبط الجريمة بجميع أشكالها.

وطلب مديرشرطة السياحة والآثار المواطنين مساعدة رجال الشرطة فى عملية اتباع التعليمات فى المناطق الأثرية والسياحية لحمايتهم والحفاظ على المظهر الحاضرى والتاريخى، الذى تتمتع به تلك المناطق السياحية.