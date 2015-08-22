أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مدير شرطة السياحة يعتمد خطة لضبط أمن كافة المناطق والمدن الأثرية

Google+ Print
مدير شرطة السياحة يعتمد خطة لضبط أمن كافة المناطق والمدن الأثرية مدير شرطة السياحة يعتمد خطة لضبط أمن كافة المناطق والمدن الأثرية
أكد اللواء أحمد مصطفى شاهين، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أنه تم وضع خطة أمنية على أعلى مستوى منذ أيام لضبط أمن المدن السياحية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن منطقة الأهرامات والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة تشهد حاليا تواجدا أمنيا مكثفا وحملات بصفة دورية لضبط الجريمة بجميع أشكالها.

وطلب مديرشرطة السياحة والآثار المواطنين مساعدة رجال الشرطة فى عملية اتباع التعليمات فى المناطق الأثرية والسياحية لحمايتهم والحفاظ على المظهر الحاضرى والتاريخى، الذى تتمتع به تلك المناطق السياحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365