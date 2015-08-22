حجز 11 طالبا سودانيا متهمين بإصابة زملائهم أمام "الصحفيين" لورود التحريات

أمر عمرو عوض، مدير نيابة قصر النيل، اليوم السبت، بحجز 11 طالبا سودانيا متهمين بالاشتباك بالأسلحة البيضاء مع بعضهم البعض، أمام نقابة الصحفيين، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

كان محيط نقابة الصحفيين شهد اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية السودانية، مما أدى لإصابة شخصين.. ونجحت أجهزة الأمن فى القبض على 11 شخصًا، بينهم 7 يحملون أسلحة بيضاء، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، وتبين من التقرير الطبى إصابة المجنى عليهما بجروح فى الرأس.

يذكر أن النيابة استمعت لأقوال طالبين يحملان الجنسية السودانية أصيبا بجروح قطعية فى الرأس فى واقعة الاشتباكات، التى دارت بينهم وبين آخرين من زملائهم أمام نقابة الصحفيين.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الطلاب الذين يحملون الجنسية السودانية، أقاموا حفل تخرجهم فى نقابة الصحفيين، وعقب انتهاء الحفل اندلعت مشادات كلامية فيما بينهم، تطورت إلى اشتباكات بالأسلحة البيضاء.