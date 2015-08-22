أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط هارب من 5 سنوات سجنًا حاول رشوة شرطى لتهريبه بمطروح

Google+ Print
ضبط هارب من 5 سنوات سجنًا حاول رشوة شرطى لتهريبه بمطروح ضبط هارب من 5 سنوات سجنًا حاول رشوة شرطى لتهريبه بمطروح
تمكن الضباط المعينون بنقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 21 بمدخل مدينة مرسى مطروح الشرقى والقوة المرافقة من ضبط المحكوم عليه محمد ج . م (31 سنة) عاطل، مقيم الإسكندرية أثناء مروره من نقطة التفتيش الأمنية، المطلوب التنفيذ عليه فى القضية جنايات قسم الحمام سلاح، والمقضى فيها بالسجن لمدة 5 سنوات.

عرض المتهم أثناء التحفظ عليه مبلغ 400 جنيه على سبيل الرشوة للشرطى محمد عادل أمين من قوة نقطة التفتيش الأمنية، من أجل مساعدته على الهرب.

بمواجهته اعترف بتقديمه المبلغ المالى للشرطى لمساعدته على الهرب، وتم التحفظ على المبلغ المالى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم إدارى مطروح، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

بالعرض على اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، قام بتكريم الشرطى على أمانته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365