ضبط هارب من 5 سنوات سجنًا حاول رشوة شرطى لتهريبه بمطروح

تمكن الضباط المعينون بنقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 21 بمدخل مدينة مرسى مطروح الشرقى والقوة المرافقة من ضبط المحكوم عليه محمد ج . م (31 سنة) عاطل، مقيم الإسكندرية أثناء مروره من نقطة التفتيش الأمنية، المطلوب التنفيذ عليه فى القضية جنايات قسم الحمام سلاح، والمقضى فيها بالسجن لمدة 5 سنوات.

عرض المتهم أثناء التحفظ عليه مبلغ 400 جنيه على سبيل الرشوة للشرطى محمد عادل أمين من قوة نقطة التفتيش الأمنية، من أجل مساعدته على الهرب.

بمواجهته اعترف بتقديمه المبلغ المالى للشرطى لمساعدته على الهرب، وتم التحفظ على المبلغ المالى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم إدارى مطروح، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

بالعرض على اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، قام بتكريم الشرطى على أمانته.