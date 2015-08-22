بالصور..للمرة الثانية ضبط متسول ادعى بتر أطراف يده وجمع 75 جنيها فى ساعة

أثبت رجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات برئاسة اللواء محمد يوسف، شــدة يقظتهم بمحطات المترو بضبطهم متسولا يدعى إصابته بعاهة وبحوزته 75 جنيها جمعها فى ساعة واحدة.

وفى التفاصيل تمكنت الخدمات المعينة بمحطة مسرة من ضبط "محمد .ذ" - 36 سنة عاطل مقيم فى عزبة الورد بحى البساتين - لا يحمل تحقيق شخصية متلبسا باستجداء الركاب مدعياً بتـــر أطراف يده اليسرى ولفها بشاش وقطن مبلل بمادة البيتادين لاستعطاف الأهالى، والحصول منهم على مبالغ عن طريق التسول.

وبتفتيش المتهم ضبطت القوة 75 جنيها عملات ورقية ومعدنية مختلفة أقر بأنها حصيلة تسوله داخل قطارات المترو وفى رصيف المحطة خلال ساعة واحدة.

يشار إلى أن الخدمات الأمنية ضبطت ذات المتهم فى واقعة مماثلة بمحطة مترو غمرة لمترو الأنفاق فى وقت سابق.