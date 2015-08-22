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الرئيس اليمنى يعقد اجتماعا استثنائيا مع نائبه ومستشاريه

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الرئيس اليمنى يعقد اجتماعا استثنائيا مع نائبه ومستشاريه الرئيس اليمنى يعقد اجتماعا استثنائيا مع نائبه ومستشاريه
عقد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور اليوم بمقر إقامته المؤقت بالعاصمة الرياض اجتماعا استثنائيا مع خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء وأعضاء الهيئة الاستشارية التابعة للرئيس وعدد من الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الهامة المتصلة بالوضع الميدانى والإنسانى والوضع الإغاثى وأوضاع الجرحى والانتصارات التى تحققها قوات الجيش الوطنى الموالى للشرعية والمقاومة الشعبية المؤيدة له على المليشيات الحوثية وصالح الانقلابية فى مختلف المحافظات.

وأشاد هادى بالأدوار البطولية التى تسطرها قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى محافظات تعز ومأرب والبيضاء وغيرها .. مؤكدا أن النصر سيكون حليفا للإنسان اليمنى الصامد وقوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية التى تدافع عن كرامة وحرية المواطن وتدافع عن قضية شعب ومصير وطن فى وجه التمرد.

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مصر 365

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