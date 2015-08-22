الرئيس اليمنى يعقد اجتماعا استثنائيا مع نائبه ومستشاريه

عقد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور اليوم بمقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض اجتماعا استثنائيا مع خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء وأعضاء الهيئة الاستشارية التابعة للرئيس وعدد من الوزراء.إعلان - Ads إعلان - Ads
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الهامة المتصلة بالوضع الميدانى والإنسانى والوضع الإغاثى وأوضاع الجرحى والانتصارات التى تحققها قوات الجيش الوطنى الموالى للشرعية والمقاومة الشعبية المؤيدة له على المليشيات الحوثية وصالح الانقلابية فى مختلف المحافظات.
وأشاد هادى بالأدوار البطولية التى تسطرها قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى محافظات تعز ومأرب والبيضاء وغيرها .. مؤكدا أن النصر سيكون حليفا للإنسان اليمنى الصامد وقوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية التى تدافع عن كرامة وحرية المواطن وتدافع عن قضية شعب ومصير وطن فى وجه التمرد.