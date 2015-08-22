ماتكلش وأنت مش مركز.. الأكل أثناء المشى يعرضك للإصابة بالسمنة

نتائج مثيرة كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة سرى البريطانية، حيث أشارت أن تناول الطعام أثناء تشتت التركيز وعدم الانتباه لما نأكله قد يتسبب فى حدوث اضطراب خطير بالنظام الغذائى.

وأوضحت الدراسة أن تناول الطعام أثناء المشى فى الشارع أو أثناء مشاهدة التلفزيون أو أثناء إرسال البريد الإلكترونى يتسبب فى الإفراط فى تناول الطعام، وزيادة السعرات الحرارية التى نحصل عليها، وبالتالى نصبح أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وفرط الوزن.

وأضافت الدراسة أن تشتت الانتباه أثناء تناول الطعام يجعل الإنسان لا يستطيع تقدير كمية الطعام التى يتناولها، وهو ما قد يصيبه بالسمنة، لافتة أن الأمر الأمثل هو الجلوس أثناء تناول الوجبات الغذائية المختلفة، حيث ثبت أن ذلك يحد سريعاً من نوبات الجوع وبالتى يقلل من إجمالى كميت الطعام التى تم تناولها.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Health Psychology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر أغسطس الجارى.