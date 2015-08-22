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ثقافة بنى سويف: بدء فعاليات "أنا مبدع" لاختيار الموهوبين من المعاقين

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ثقافة بنى سويف: بدء فعاليات "أنا مبدع" لاختيار الموهوبين من المعاقين ثقافة بنى سويف: بدء فعاليات "أنا مبدع" لاختيار الموهوبين من المعاقين
أكد محمد منير مدير فرع قصر الثقافة ببنى سويف بدء فعاليات أسبوع "أنا مبدع" للمعاقين اليوم وحتى 27 من الشهر الجارى بالتنسيق مع الجمعيات العاملة فى مجال شئون الإعاقة.

وأضاف مدير فرع قصر الثقافة ببنى سويف فى تصريحات لـ"اليوم السابع": تم اختيار مقر نادى متحدى الإعاقة بمدخل قرية الدوية التابعة لمركز بنى سويف على الطريق المؤدى إلى الكورنيش لاستقبال الموهوبين من المعاقين فى الرسم والأدب والشعر والغناء وتضم اللجنة عدداً من المتخصصيين فى هذه الفنون لاختيار المبدعين والموهوبين من المشاركين على مدار أسبوع كامل.

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