"النور السلفى" ينظم قافلة طبية بقرية بلكيم فى السنطة بالغربية

نظمت أمانة حزب النور السلفى بمركز السنطة بمحافظة الغربية، قافلة طبية بقرية بلكيم، وذلك ضمن خطة القوافل الخدمية التى ينظمها الحزب على مستوى الجمهورية.

وقال أحمد سعد البدرخينى مسئول التواصل اللجماهيرى فى أمانة الحزب بالسنطة، إن القافلة شملت تخصصات الباطنة و"النساء والتوليد" والأطفال، موضحًا أن القافلة شهدت إقبالا من أهالى القرية وأبدوا ترحيبهم بتنظيم القافلة.

وأشار البدرخينى إلى أن القوافل التى ينظمها الحزب مستمرة على مدار العام لتغطى كافة القرى والمناطق المحرومة من الخدمات.



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