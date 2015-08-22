بالصور.. حى العامرية بالإسكندرية يتابع تركيب كابلات الفايبر

قام حى العامرية بالإسكندرية تحت إشراف علاء يوسف رئيس الحى ومعاون رئيس الحى للمرافق اليوم بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات ومدير سنترال عبد القادر بمتابعة أعمال إمداد كابلات الفايبر الحديثة لمسافة 5 كيلو مترات، تمهيدا لإحلال منطقة عبد القادر بالكامل بتكنولوجيا الألياف الضوئية الحديثة.

كما تمت متابعة أعمال تركيب عدد 4 كبائن msan المتطورة بمنطقة مساكن الأهالى بعبد القادر، ومتابعة إنزال الغرفة الأرضية لتجميعات خطوط الاتصالات الحديثة بمدخل شارع القسم بالطريق الصحراوى.

على صعيد آخر تابع معاون رئيس الحى للمرافق أعمال صب الطبقة الخرسانية لأرضية كوبرى المشاة العلوى بمنطقة" السفن آب" أعلى الطريق الصحراوى لخدمة أهالى المنطقة ومنعا لحدوث أى حادث سير بالطريق بعد تطويره.

وتابع بالتعاون مع مديرية الطرق أعمال التمهيد والحف بشارع سوق الثلاثاء بمربع الوكالة بالعامرية لإعادة الشىء لأصله بعد انتهاء أعمال الصرف الصحى بالشارع تمهيدا لنزول طبقة الأساس ثم الأسفلت.



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